Kara yollarında bakım ve onarım çalışması yapılan noktalar
Sağlıklı ve konforlu bir sürüş için, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması büyük önem taşıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı Kavşağı-Gümüşova Kavşağı kesimi arasındaki muhtelif kesimlerde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltma yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası Bolu Dağı Geçişi İstanbul istikameti, tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde 4 adet genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna aktarılarak Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola bağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti Zeytinler Kavşağından sonra 11-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı kesimi 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.
Kayseri-Niğde yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 40-44. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü yapılıyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bingöl-Solhan yolunun 1-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 4-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekiyor.
Tirebolu-Doğankent yolunun 10-32. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol şevi temizlik çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.