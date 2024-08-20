Kara yollarında bakım ve onarım çalışması yapılan noktalara dikkat!
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kaşvakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor. Dikkat edilmesi gereken diğer çalışma noktaları ise şu şekilde sıralanıyor...
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Mekece-Pamukova-Sakarya yolunun 11-13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sebebiyle Doğançay mevkisi-Sapanca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde Belevi viyadüğündeki genleşme derzlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tatvan-Ahlat yolunun 35-36. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.
Seydikemer-Söğüt yolunun 4-59. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
Erzurum-Tekman yolunun 41-42. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Erdemli-Güzeloluk yolunun 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.