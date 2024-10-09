Kara yollarında bakım ve onarım yapılan noktalara dikkat!
Sağlıklı ve keyifli bir sürüş için kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Rotanızı oluşturmadan ve yola çıkmadan önce incelemeniz için kara yollarında çalışma yapılan noktalara dair detayları ele aldık...
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Gölbaşı-Bala yolunun 4-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Ankara-Bala ayrımı istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nin her iki yönünde elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde ulaşım aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarından devam ediyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti 0-1. kilometrelerinde (Güzelbahçe İstasyonu bölgesi) Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları sebebiyle gişeler bölgesi ulaşıma kapatılarak, trafik akışı diğer yönden geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor.
Çanakkale-Ayvacık-Edremit istikameti 31-37. kilometrelerinde Assos ve Troya tünellerindeki bakım çalışmaları dolayısıyla 11 Ekim' e kadar 10.00-17.00 saatlerinde ulaşım eski devlet yolundan (Kazdağları rampaları) sağlanacak.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 7-11. kilometrelerde Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Kars-Ardahan yolunun 5-7. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Antalya-Isparta yolunun 24-25. kilometrelerindeki Kazak-1 ve Kazak-2 tünellerinde aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 11 Ekim'e kadar 09.00-17.00 saatlerinde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 83 ve 87. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor.
Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.