Kara yollarında çalışma yapılan noktalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun, Bornova Viyadüğü ile İzeltaş Köprüsü arası gidiş-geliş istikametinde orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 23.00-05.00 saatlerinde her iki istikamette sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma sağ şeritlerden izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 20-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Narlı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 11-33, Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 40-45, Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 27-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arpalı-Salmankaş ayrımı-Bayburt-Gümüşhane il sınırı yolunun 8. kilometresindeki Şehit Hamit Şahin Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.