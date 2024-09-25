Kara yollarında çalışma yapılan noktalar
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kedi yolu söküm çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle cuma ve pazar hariç her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor. Sağlıklı bir sürüş için kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması büyük önem taşıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun, Bornova Viyadüğü ile İzeltaş Köprüsü arası gidiş-geliş istikametinde orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 23.00-05.00 saatlerinde her iki istikamette sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma sağ şeritlerden izin veriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 20-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Narlı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Söğüt-Korkuteli yolunun 11-33, Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 40-45, Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 27-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Arpalı-Salmankaş ayrımı-Bayburt-Gümüşhane il sınırı yolunun 8. kilometresindeki Şehit Hamit Şahin Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.