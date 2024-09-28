Kara yollarında çalışma yapılan noktalara dikkat!
TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kedi yolu söküm çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle cuma ve pazar günleri hariç diğer günler 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova Viyadüğü-İzeltaş Köprüsü gidiş-geliş istikametindeki refüjde bulunan aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde her iki istikamette sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritlerden sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları 174-176. kilometrelerinde her gün 20.30-07.00 saatlerinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinden gidiş-geliş olarak devam ediyor.
Sakarya-Bilecik yolunun 39-41. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Karapınar kavşağı tek yönlü trafiğe kapatılarak ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.
Seben ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunun 37-39. kilometrelerindeki Çayırhan Tüneli içerisinde yapılan çalışmalar sebebiyle tünelin Nallıhan-Beypazarı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif (eski devlet yolundan) yollardan gerçekleştiriliyor.
Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 27-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Tokat-Amasya yolunun 41-42. kilometresinde tünel içi enerji temini çalışmaları nedeniyle ulaşım Aydınca şehir merkezinden sağlanacak.
Ağlasun-Çeltikçi yolunun 24-25. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ardeşen-Arhavi yolunun 2. kilometresindeki ışıklı uyarı sistemi imalat çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.