Kara yollarında çalışma yapılan noktalarda trafik yoğunluğuna dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları, 132-134. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 2-4. kilometreleri İstanbul istikametinde üst geçit çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılacağından, ulaşım diğer istikametten çift yönlü gerçekleştirilecek.

Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolu Ankara ve Niğde istikametlerinde iki şeritli yolun soldan bir şeridi kapatıldığından trafik akışı tek şeritten sürdürülüyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması nedeniyle 30 Kasım'a kadar 07.00-19.00 saatlerinde Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten devam edecek.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde, Çerkeş-Kurşunlu-Saçak-Orta-Şabanözü yolunun 26-29. kilometrelerinde ve Tunceli-Pertek yolunun 2-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kızılkaya-Burdur-Antalya ayrımı yolunun 4-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.