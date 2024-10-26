Kara yollarında çalışma yapılan noktalarda trafik yoğunluğuna dikkat!
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Soma-Kırkağaç kavşaklarında bakım onarım çalışması gerçekleştirilecek, çalışma programına göre önce İzmir, sonra İstanbul istikametinde bant aktarma yapılacak. Bu güzergahta ulaşıma iki yönlü izin verilecek. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları, 132-134. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 2-4. kilometreleri İstanbul istikametinde üst geçit çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılacağından, ulaşım diğer istikametten çift yönlü gerçekleştirilecek.
Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolu Ankara ve Niğde istikametlerinde iki şeritli yolun soldan bir şeridi kapatıldığından trafik akışı tek şeritten sürdürülüyor.
Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması nedeniyle 30 Kasım'a kadar 07.00-19.00 saatlerinde Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten devam edecek.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde, Çerkeş-Kurşunlu-Saçak-Orta-Şabanözü yolunun 26-29. kilometrelerinde ve Tunceli-Pertek yolunun 2-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kızılkaya-Burdur-Antalya ayrımı yolunun 4-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.