Kara yollarında çalışma yapılan noktalarda ulaşıma dikkat

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 2-4. kilometrelerinde üst geçit çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 132-134. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük devlet yolunun 38-41. kilometrelerinde Osmangazi Tüneli'nin sağ şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Kızılkaya-Burdur-Antalya ayrımı yolunun 4-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde TCDD tarafından yaptırılan üst geçit dolayısıyla her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 15-17. kilometrelerindeki Değirmendere-5 Köprüsü'nde gerçekleştirilen derz onarım çalışması sebebiyle Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 51-53. kilometrelerinde Yağ Donduran Tüneli'nin Malatya-Sivas istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.