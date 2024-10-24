Kara yollarında çalışma yapılan noktalarda ulaşıma dikkat
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Soma Kavşağı Üst Geçit Köprüsü'nde çalışma sebebiyle İstanbul yönünde kavşak kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahtan gerçekleştiriliyor. Otoyolun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşaklarında bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde bant aktarımına gidilerek, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 2-4. kilometrelerinde üst geçit çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 132-134. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü devam ediyor.
Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük devlet yolunun 38-41. kilometrelerinde Osmangazi Tüneli'nin sağ şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten sağlanıyor.
Kızılkaya-Burdur-Antalya ayrımı yolunun 4-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde TCDD tarafından yaptırılan üst geçit dolayısıyla her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Trabzon-Maçka yolunun 15-17. kilometrelerindeki Değirmendere-5 Köprüsü'nde gerçekleştirilen derz onarım çalışması sebebiyle Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 51-53. kilometrelerinde Yağ Donduran Tüneli'nin Malatya-Sivas istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.