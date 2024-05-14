Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı Kavşağı'ndaki muhtelif kesimlerde altyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Üstyapı, bakım, onarım çalışmaları

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı Kavşağı 17-20. kilometrelerinde Ankara istikameti üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatılarak, trafik bir şerit İstanbul, 2 şerit Ankara istikameti yönünde çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 36-38. kilometrelerindeki (Borçka Şehir Geçişi) üstyapı bakım onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Borçka-Artvin yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleşiyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Bölünmüş yollardan iki yönlü geçiş izni

Kütahya-Eskişehir yolunun (Kütahya Porselen AŞ fabrikası mevkisi) 31. kilometresinde yapılacak menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. ve Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.