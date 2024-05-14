Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre pek çok farklı noktada yol çalışması yapılıyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde, sürücülerin trafikte hız yapmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması büyük önem taşıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı Kavşağı'ndaki muhtelif kesimlerde altyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Üstyapı, bakım, onarım çalışmaları
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı Kavşağı 17-20. kilometrelerinde Ankara istikameti üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatılarak, trafik bir şerit İstanbul, 2 şerit Ankara istikameti yönünde çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 36-38. kilometrelerindeki (Borçka Şehir Geçişi) üstyapı bakım onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Borçka-Artvin yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleşiyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
Bölünmüş yollardan iki yönlü geçiş izni
Kütahya-Eskişehir yolunun (Kütahya Porselen AŞ fabrikası mevkisi) 31. kilometresinde yapılacak menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. ve Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.