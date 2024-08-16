Kara yollarında durum

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometreleri İzmir-Aydın istikameti, Belevi viyadüğündeki genleşme derzlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometreleri ile devamındaki O-21/29 yolunun 0-2. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) derz çalışması nedeniyle ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Şavşat-Ardahan yolu, 0-45. kilometrelerindeki şev temizliği nedeniyle kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya il sınırı-Akseki-İbradı ayrımı yolunun 32. kilometresinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu sebeple yol 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Alternatif yol olarak Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı kullanılabilecek.

Karapınar-Besci yolunun 71-74. kilometrelerinde yapım, Çaycuma-Perşembe yolunun 0-7. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.