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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

AA
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İzmir-İstanbul Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde orta refüjdeki çift konsol aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işlerinin yapılması nedeniyle 21 Eylül'e kadar 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimi 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 13-15. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti sağ şeridi trafiğe kapatıldı. Bu bölgede trafik akışı diğer 2 şeritten sağlanıyor.

Aşkale-Bayburt yolunun 0-5 kilometrelerinde devam eden heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hakkari-Yüksekova yolunun 0-3 kilometrelerinde tretuvar ve orta refüj yapım çalışması çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden sürdürülüyor.

Kürtün-Torul yolunun 45. kilometresinde Budak tünelinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri montaj çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 28-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatılarak, diğer kesimden iki yönlü trafik akışı sağlanıyor.

Söğüt-Çavdır yolunun 25-28 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 34-35. kilometrelerinde yol sathında çökme nedeniyle bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer kesimden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.