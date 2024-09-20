Kara yollarında pek çok noktada çalışmalar sürüyor

Sakarya-Hendek yolunun 36-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ taşıma kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrolü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nin her iki yönünde yapım, bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde alt geçit trafiğe kapatılarak, ulaşıma aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarından izin veriliyor.

Antalya-Burdur devlet yolunun 37-38. kilometrelerinde tırmanma şeridindeki oturma sebebiyle şerit daraltmasına gidilerek, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer tüpten iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin il sınırı-Uzundere yolunun (Uzundere şehir geçişi) 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.