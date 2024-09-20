Kara yollarında pek çok noktada çalışmalar sürüyor
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Sakarya-Hendek yolunun 36-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ taşıma kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrolü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nin her iki yönünde yapım, bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde alt geçit trafiğe kapatılarak, ulaşıma aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarından izin veriliyor.
Antalya-Burdur devlet yolunun 37-38. kilometrelerinde tırmanma şeridindeki oturma sebebiyle şerit daraltmasına gidilerek, ulaşım kontrollü devam ediyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer tüpten iki yönlü sürdürülüyor.
Artvin il sınırı-Uzundere yolunun (Uzundere şehir geçişi) 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.