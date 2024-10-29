Kara yollarında sağlıklı sürüş için çalışma yapılan noktalara dikkat

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma iki şeritten izin veriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometresinde (Bahçe Kavşağı mevkisi) onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 48-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tavşanlı-Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde Geven Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kütahya-Tavşanlı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ağrı-Kağızman yolunun 44-47. kilometrelerindeki yapım ve 42. kilometresindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.