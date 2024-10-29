Kara yollarında sağlıklı sürüş için çalışma yapılan noktalara dikkat
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 14-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma iki şeritten izin veriliyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometresinde (Bahçe Kavşağı mevkisi) onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Muğla-Denizli yolunun 48-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.
Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Seydikemer-Söğüt yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tavşanlı-Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde Geven Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kütahya-Tavşanlı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.
Ağrı-Kağızman yolunun 44-47. kilometrelerindeki yapım ve 42. kilometresindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.