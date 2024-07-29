Kara yollarında yapım ve onarım çalışması yapılan noktalar

Anadolu Otoyolu'nun Şekerpınar-Orhanlı kavşakları güney yolda 26-29. kilometrelerinde her gün 22.00-06.00 saatlerinde yapılan üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Bu noktada trafik diğer şeritlerden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı kavşakları kesimde Kuzey taşıma yolunun (Edirne İstikameti) 163-176. kilometrelerinde yol üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım Güney taşıma yolundan (İstanbul istikametinden) iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 160-161. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikametinde 3 şeritli yolun sol 2 şeridi kapatılarak trafik tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde İzmir-Aydın istikametinde Belevi Viyadüğü genleşme derzlerinde yapılacak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak, trafik akışı diğer yönden gidiş-geliş (bant aktarma) şeklinde sağlanacak.

Antalya il sınırı-Akseki-İbradı ayrım yolunun 30-31. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahlardan gerçekleştirilecek.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-25. kilometreleri ile devamı olan O-21/28 yolunun 0-4. kilometrelerinde tüneller mevkisinde bulunan Kırkgeçit 15. Viyadüğü'nde derz çalışması dolayısıyla ulaşıma Ankara yönünden çift taraflı izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 25. kilometresinde Yeni Maçka Tüneli'nin bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle tünel, saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerinde eksen sağ kesimi yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.

Adapazarı-Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistemleri çalışması sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 24-28. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.