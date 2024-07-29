Kara yollarında yapım ve onarım çalışması yapılan noktalar
Sağlıklı bir sürüş için çalışma yapılan kara yolu noktalarında yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması büyük önem taşıyor. Yolculuk rotanızı oluşturmadan önce bir göz atılması gereken Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol bakım-onarım haritasına dair detayları sizin için hazırladık.
Anadolu Otoyolu'nun Şekerpınar-Orhanlı kavşakları güney yolda 26-29. kilometrelerinde her gün 22.00-06.00 saatlerinde yapılan üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Bu noktada trafik diğer şeritlerden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı kavşakları kesimde Kuzey taşıma yolunun (Edirne İstikameti) 163-176. kilometrelerinde yol üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım Güney taşıma yolundan (İstanbul istikametinden) iki yönlü devam ediyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun 160-161. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikametinde 3 şeritli yolun sol 2 şeridi kapatılarak trafik tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde İzmir-Aydın istikametinde Belevi Viyadüğü genleşme derzlerinde yapılacak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak, trafik akışı diğer yönden gidiş-geliş (bant aktarma) şeklinde sağlanacak.
Antalya il sınırı-Akseki-İbradı ayrım yolunun 30-31. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahlardan gerçekleştirilecek.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-25. kilometreleri ile devamı olan O-21/28 yolunun 0-4. kilometrelerinde tüneller mevkisinde bulunan Kırkgeçit 15. Viyadüğü'nde derz çalışması dolayısıyla ulaşıma Ankara yönünden çift taraflı izin veriliyor.
Trabzon-Maçka yolunun 25. kilometresinde Yeni Maçka Tüneli'nin bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle tünel, saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerinde eksen sağ kesimi yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.
Adapazarı-Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistemleri çalışması sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
Kayseri-Niğde yolunun 24-28. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.