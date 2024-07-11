Kara yollarının birçok noktasında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

TEM Otoyolu'nun Avcılar-Çatalca kavşakları 0-20. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşakları 0-193. kilometrelerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Edirne-Havsa-Babaeski yolunun 37-38. kilometrelerinde Oğulpaşa Köprüsü'nün yapım işleri sebebiyle yolun güney tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer bölümden iki yönlü izin veriliyor.

Havza-Merzifon yolunun 56-58. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun bir bandı kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer banttan iki yönlü devam ediyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yedisu Kavşağı-Mercan-Erzurum yolunun 19-20. kilometrelerinde Kütür Köprüsü'nün Erzurum istikameti sağ şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dinar-Dazkırı-Çardak yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sol yoldan gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 9. kilometresinde (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin kavşak geçişi yapım çalışması nedeniyle Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.