Karabıyık: 2 Mart’tan bu yana 26 öğretmen hayatını kaybetti

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, öğretmenler ve öğrenciler arasında artan COVID-19 vakaları ve öğretmenlerin aşıya erişimde yaşadıkları sorunları değerlendirdi.

Yüz yüze eğitimin başladığı 2 Mart’tan beri 26 öğretmenin hayatını kaybettiğini belirten Karabıyık, köy okullarında çalışan öğretmenlerin birçoğunun asgari ücretin dahi aşağısında çalışan ücretli öğretmenlerden olduğunu ve bunların aşılanacak öğretmenler kategorisine alınmadığını söyledi.

Karabıyık açıklamasında şunlara değindi:

“24 Şubat'ta koronavirüs aşısı olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aynı günlerde öğretmenlerin aşılanma sürecinin başladığını müjdelemesine rağmen, aradan geçen neredeyse 50 günde, 1 milyonu aşkın öğretmenden sadece yüzde 10’unun aşılandığını yine kendisi açıkladı. Bu beyan, öğretmenlerin aşılanmasında yaşanan başarısızlığın itirafı niteliğindedir. Ayrıca öğretmenlerin aşılanmadan yüz yüze eğitim ve sınavlarda riske atıldığının göstergesidir. Bu süreçte ayrıca, köy okulu öğretmenlerinin birçoğu asgari ücretin dahi çok altında çalıştırılan ücretli öğretmenlerden oluşması sebebiyle aşılanacak öğretmenler kategorisine alınmadı. Okullarda bulunan öğretmenler dışındaki eğitim emekçilerinin aşı takviminde adı dahi geçmedi.”

"COVID-19’a yakalanan öğretmenler, 'Önlemler ciddiyetsiz. Salgında yalnız bırakıldık, düzenli test ve aşı istiyoruz' diyor; ancak bu yaşanan sorunlar görmezden gelinerek okullarda ciddi önlemler alınmadı, test yapılmasına başlanmadı." diyen Karabıyık, "Bu nedenle, herkes için en güvenli çatı olması gereken okullar salgın yayılımında büyük risk taşımaya devam ediyor. Ülke genelinde artan vaka sayılarına rağmen devam eden yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlar nedeniyle, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kapanan okul, sınıf, koronavirüse yakalanan öğretmen ve öğrenci haberleri almaya devam ediyoruz. Yüz yüze eğitimin başladığı 2 Mart’tan bu yana 26 öğretmenin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Öğretmenlerimiz canı pahasına yüz yüze eğitime devam ederken, aşılanma sürecinin de vakit kaybetmeden tamamlanması gerekiyor. Öğretmenlerimizin öğrencilerine, öğrencilerimizin sınıflarına ve arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşmasını hepimiz isteriz; ancak bunu sağlamak için alınması gereken tedbir ve önlemleri dikkate almak önceliğimiz olmalıdır.” ifadelerini kullandı.