Karabıyık: Ataması yapılmayan öğretmen sayısı 700 bini geçti

CHP Bursa Milletvekili ve CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, son öğretmen atamalarını değerlendirdi.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Yaklaşık 102 bin öğretmen açığı bulunuyor. Bu açık, 85 bin 513 ücretli öğretmen ile kapatılmaya çalışılıyor. 2002 yılında 68 bin olan ataması yapılmayan öğretmen sayısı 700 bini geçmişken 15 bin öğretmen ataması ile övünülemez. Kaldı ki bu dönemde emekli olan öğretmen sayısını da dikkate almalıyız.

Sayın Erdoğan, yine ‘Milli Eğitim bütçesi 2002 yılında sadece 7,5 milyar TL iken 2022 yılında bu rakam yükseköğretim dahil 274 milyar TL’yi aştı’ dedi. Ancak şunu unutmayalım:

2016 yılında eğitim bütçesinin GSYİH’ya oranı yüzde 3,79 iken 2022’de bu oran yüzde 3,47’ye geriledi. Ayrıca 2002 yılında MEB bütçesinden yatırımlara ayrılan pay yüzde 17,18, bu oran 2022 de yüzde 8,05’e geriledi.

‘Yüz yüze eğitimi sürdüren birkaç ülkeden biri olduk’ dense de 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başında, okullarını en uzun süreli kapalı tutan 4. ülke olduk. Eğitime erişimdeki oranımızı ve fırsat eşitsizliğinin bu dönemde nasıl derinleştiğini de unutmayalım.

Ve yine ‘Öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye’dir’ denilse de OECD ülkeleri arasında öğretmenlere ödenen ücret açısından sondan 5. durumdayız. Öğretmenler, yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Diğer taraftan, yapılan zam ile enflasyondaki artışı da kıyaslamayı unutmayalım; çünkü artış zaten gelmeden kayboldu. Öğretmenlerin satın alma gücü her geçen gün düşüyor.”