Karabük ve Kastamonu'daki yangınlarda son durum: Müdahaleler sürüyor
Kastamonu-Karabük sınırında iki farklı noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Eflani’den başlayan ve Kastamonu’nun Güzelce köyüne kadar ilerleyen yangın ile Akgeçit köyü Karasu Mahallesi’ndeki yangın nedeniyle 9 köy boşaltıldı, 594 vatandaş ile binin üzerinde hayvan tahliye edildi. Bölgedeki yoğun duman ve is, rüzgârın etkisiyle Çankırı ve Ankara’ya kadar ulaştı.
Kastamonu-Karabük sınırında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Karabük’ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne kadar ilerleyen yangın ile yine Araç ilçesinin Akgeçit köyü Karasu Mahallesi’nde dün başlayan yangına ekipler müdahale ediyor.
Havadan ve karadan müdahale
Gece boyunca karadan devam eden çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter desteğiyle hız kazandı. Yangınlara 17 helikopter, bir tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler, 47 araç ve 437 personel ile müdahale ediliyor.
Tahliyeler yapıldı
Yangınların etkili olduğu bölgelerde 9 köy boşaltıldı. Toplam 594 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edilirken, 1.046 büyük ve küçükbaş hayvan da güvenli alanlara nakledildi.
Yoğun duman Ankara’ya kadar ulaştı
Yangınların oluşturduğu yoğun duman ve is, kuzeyden esen rüzgârların etkisiyle çevre illere taşındı. Yetkililer, dumanın Çankırı ve Ankara’ya kadar ulaştığını bildirdi.
Söndürme çalışmaları sürüyor
Bölgede görev yapan ekipler yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Rüzgârın etkisiyle zaman zaman yön değiştiren alevler, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.