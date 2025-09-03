Karabük ve Kastamonu'daki yangınlarda son durum: Müdahaleler sürüyor

Kastamonu-Karabük sınırında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karabük’ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne kadar ilerleyen yangın ile yine Araç ilçesinin Akgeçit köyü Karasu Mahallesi’nde dün başlayan yangına ekipler müdahale ediyor.

Havadan ve karadan müdahale

Gece boyunca karadan devam eden çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter desteğiyle hız kazandı. Yangınlara 17 helikopter, bir tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler, 47 araç ve 437 personel ile müdahale ediliyor.

Tahliyeler yapıldı

Yangınların etkili olduğu bölgelerde 9 köy boşaltıldı. Toplam 594 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edilirken, 1.046 büyük ve küçükbaş hayvan da güvenli alanlara nakledildi.

Yoğun duman Ankara’ya kadar ulaştı

Yangınların oluşturduğu yoğun duman ve is, kuzeyden esen rüzgârların etkisiyle çevre illere taşındı. Yetkililer, dumanın Çankırı ve Ankara’ya kadar ulaştığını bildirdi.

Söndürme çalışmaları sürüyor

Bölgede görev yapan ekipler yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Rüzgârın etkisiyle zaman zaman yön değiştiren alevler, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.