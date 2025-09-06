Karabük'te korkunç kaza! Çorum’dan üniversite kaydı için yola çıkmışlardı: Baba, kızı ve annesi feci şekilde can verdi

Karabük’ün Eflani ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası büyük bir faciaya yol açtı. Şenyurt köyü Eflani-Daday kara yolu Kababayır geçidi mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlardan biri alev aldı.

Çarpışmanın ardından çıkan yangında sürücü Yaşar Yarış (44), kızı Zeynep Yarış (16) ve annesi Zeynep Yarış (64) otomobilde sıkışarak yanarak hayatını kaybetti.

Diğer araçtaki sürücü Mustafa Oğuz (43) ile yanında bulunan Yusuf Oğuz (15), Ömer Faruk Oğuz (10), Nezahat Oğuz (39) ve Yarış ailesinden üniversite kaydı için götürülen Halil Yarış (18) ise yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Üniversite kaydı için yola çıkmışlardı

Kazadan hayatını kaybeden Yaşar Yarış’ın, oğlu Halil Yarış’ı üniversiteye kaydettirmek amacıyla Çorum’dan annesi ve kızıyla birlikte yola çıktığı öğrenildi. Aile dönüş yolunda kazaya karıştı.

Feci kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, otopsi ve DNA işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradaki işlemlerin ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Çorum’a nakledilecek.

Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.