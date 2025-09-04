Karabük'te korkunç kaza! Otomobiller alev topuna döndü: 3 ölü
Karabük'ün Eflani ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kafaya kafaya çarpışan iki otomobilin alev aldığı anlar cep telefonuna yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani-Daday karayolu Kahya köyü kababayır geçidi mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar kısa süre sonra alev aldı.
Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı. Kaza sonrası alev topuna dönen otomobillerin yandığı anlar ise cep telefonuna yansıdı.
Cenazelerin, savcının incelemesinin ardından araç içerisinden çıkarılması bekleniyor.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA