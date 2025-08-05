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Karabük'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Karabük'ün Arıcak köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgenin sarp yapısı nedeniyle karadan müdahale güçlükle yapılırken; ekiplerin havadan müdahalesi sürüyor.

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Karabük'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Karabük'ün Merkez ilçeye bağlı Arıcak köyü sınırları içinde yer alan ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve iş makinesi sevk edildi. 

Karabük'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 1

Karabük-Zonguldak karayolunu da tehdit eden alevlere müdahale, bölgenin sarp yapısı nedeniyle karadan güçlükle yapılırken, havadan müdahale de başladı.

Karabük'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 2

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Karabük'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA