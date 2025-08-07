Karabük’te orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor!

Karabük'ün Arıcak köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yaklaşık 1,5 saat önce başlayan yangına çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve su tankeriyle müdahale ediliyor.

Yangının ilerlemesini durdurmak için iş makineleriyle yol açma çalışmaları yürütülüyor. Alevler, dron ile görüntülenirken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan su atarak müdahalede bulunuyor. Yangın söndürme çalışmaları hem karadan hem havadan sürüyor.