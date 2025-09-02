Karabük'te orman yangını! Söndürme çalışmaları sürüyor
Karabük'te çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Çalışmalara yangın söndürme helikopterlerinin de destek verdiği kaydedildi.
Karabük merkeze bağlı Aladağ mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken; yangın söndürme helikopterinin de çalışmalara destek verdiği öğrenildi.