Karabük’teki orman yangını 12 saatte kontrol altına alındı

Karabük’ün merkez ilçesine bağlı Kahyalar Köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 12 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, 28 Temmuz saat 18.06’da henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede rüzgârın da etkisiyle çevredeki ormanlık alanlara yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçrama ihtimali nedeniyle Ödemiş, Kale ve Kahyalar köylerinin bazı mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yoğun müdahale: 4 helikopter, 174 araç, 500 personel

Yangına müdahale için bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müdahalelerde 4 helikopter, 174 kara aracı ve 500 personel görev aldı. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için gece boyunca hem havadan hem karadan büyük çaba harcadı.

Helikopterlerin havadan su bıraktığı, arazöz ve iş makinelerinin ise karadan yoğun şekilde çalıştığı yangınla mücadelede, cansiparane bir koordinasyon ve dayanışma örneği sergilendi.

Yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları sürüyor

Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı bölgeyi hem yerden hem de dron destekli gözlemle izliyor. Yangında zarar gören alanlar, havadan görüntülenerek kayıt altına alındı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğünü, bölgedeki vatandaşlara gerekli destek ve bilgilendirmenin sağlanacağını belirtti.