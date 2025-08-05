Karabük'teki yangına müdahale eden 2 işçi yaralandı

Arıcak Köyü mevkiine yakın bir ormanlık alanda çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, bayırda çalışan bir işçi bastığı taşın kayması sonucu ayak bileğini burktu.

Arkadaşlarının yardımıyla karayoluna indirilen işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçinin ayağından çıkardığı botunu kucağında taşıması ise dikkat çekerken dumandan etkilenen bir diğer işçinin de tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Her iki işçinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.