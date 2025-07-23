Karabük’ün Safranbolu ilçesinde orman yangını!
Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına müdahale için bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.