Karaca: Çıplak arama insan hakları ihlalidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 2020'de çoklu hak ihlalleri yaşandığını, bu ihlalleri önlemek ya da ihlali ortadan kaldırmak için iktidarın politika üretmediğini iddia etti.

Karaca, insan hakları ihlallerini izlemek, incelemek, önlemek ve sonuçlarını ortadan kaldırmakla görevli kurumların da iktidarın yolundan gittiğini ileri sürdü.

15 Temmuz FETÖ terör örgütünün darbe girişimi sonrasında birçok kişinin görevinden ihraç edildiğini, görevlerine iade edilip edilmeyeceğini karara bağlamak üzere OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğunu ifade eden Karaca, göreve iade talebi ile komisyona başvuran, yıllardır komisyon kararı bekleyen vatandaşların taleplerini görüşmek üzere 8 Ekim 2020'de OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Karaca, şöyle devam etti:

"OHAL Komisyonu kararlarında AYM kararı bağlayıcı değil, mahkeme kararları bağlayıcı değil, savcılık kararı bağlayıcı değil. Bağlayıcı olan kurum ya da kurumlardan alınan görüş. Mahkeme değil amir görüşü. OHAL Komisyon Başkanına kamuoyu önünde vatandaşlarımızın huzurunda soruyorum. Siz kendinizi Yargıtay'dan, AYM'den daha mı üstün görüyorsunuz? Yargı üstünde, yargıya rağmen karar verecek üst makam mısınız? O nedenle mi AYM tarafından hak ihlali kararı verilmesinin üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen bilim insanlarını ya da haklarında beraat, takipsizlik kararı verilen yurttaşlarımızı göreve iade etmemekte direniyorsunuz? Yoksa bir üst aklın onayını almadan kıpırdayamıyor musunuz?"

Komisyonun görev süresinin uzadığını, karar bekleyen 16 binden fazla dosyanın sonuçlanma süresinin yıllar alacağına ilişkin kaygıların arttığını dile getiren Karaca, "Çalışma hakkı elinden alınan, yargı önünde suçsuzlukları kanıtlanan, AYM tarafından hak ihlali kararı verilen vatandaşlarımız OHAL Komisyonunun insafına bırakılmış durumdadır. Görevi keyfiliğe dönüşen ve hukukun tecellisinin önünde bir set gibi duran OHAL Komisyonu gecikmeksizin lağvedilmelidir." diye konuştu.

Karaca, Türkiye İnsan Hakları ve Eşit Kurumu'nun evrensel hukukun, insan hakları ilkelerinin, tarafı olunan sözleşmelerin gereğini yerine getirmediğini, Mart 2020'den bu yana cezaevlerinde hiçbir inceleme yapmadığını savundu.

Cezaevlerinde sistematik insan hakları ihlallerinin katlanarak devam ettiğini öne süren Karaca, geçen hafta insan hakkı ihlali olan "çıplak arama"nın gündeme geldiğini söyledi.

Karaca, "Çıplak arama insan hakları ihlalidir. Bir iddia varsa araştırılmalı, sorumlular bulunup cezalandırılmalıdır." dedi.

Çıplak arama konusunun araştırılması, iddiaların incelenmesi için TBMM'de Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge sunduğunu dile getiren Karaca, "Gelin bu önergeyi kabul edelim ve Meclis'te temsil edilen tüm siyasi partilerin temsilcileriyle çıplak arama iddialarını yerinde araştıralım, gerçek ortaya çıksın." diye konuştu.

"Rapor sonuçları birkaç gün içinde paylaşılacak"

Genel Başkan Yardımcısı Karaca, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP Konya İl Başkanı hakkında taciz iddiası gündeme gelmişti. Konuya ilişkin hazırlanan rapor netleşti mi?" sorusu üzerine Karaca, Konya İl Başkanı hakkındaki iddialar üzerine bir heyet görevlendirildiğini, hazırlanan raporun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulduğunu belirtti.

Karaca, "Rapor ile ilgili değerlendirme yapılacak ve birkaç gün içinde sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.