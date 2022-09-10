Hatay'ın Arsuz ilçesinde, karaca ve dağ keçisi avlayan kişiye 245 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amanos Dağı eteklerinde yaptığı kontrollerde, A.V'nin yasa dışı karaca ve dağ keçisi avladığını tespit etti.

Bölgede, A.V'nin canlı yakaladığı 32 karaca, avladığı hayvanlara ait 35 kilogram et, uzun namlulu silah ve buna ait 19 fişek ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan A.V'ye 245 bin lira ceza kesildi.

Canlı ele geçirilen 32 karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekiplerine teslim edildi.