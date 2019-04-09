Karacabey MTAL’den ‘uluslararası’ adım

09 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Ermaksan firmasının destekleriyle okula kazandırılan ileri teknoloji makineler, öğrencilerin güncel teknoloji sistemleri ile kendileri geliştirmesi için ciddi kazanımlar sağlarken, okulun Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü öğrencileri de hazırladıkları robotlarla, Samsun’da düzenlenecek Uluslararası Robot Yarışması’na katılmaya hak kazandı.

Model okul

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan'ın katkıları ile ‘model okul’ haline dönüşen Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Samsun’da Millî Eğitim Bakanlığı aracılığıyla düzenlenecek Uluslararası Robot Yarışması’nda ilçeyi temsil etmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret eden Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hikmet Tetik, Bölüm Öğretmeni Aygün Yeşiloğlu ve öğrenciler, Başkan Özkan’a yaptıkları çalışma hakkında bilgi verdi.

Karacabey’in adını teknoloji alanında duyuracak

Samsun’daki yarışmada iddialı olduklarını belirten Okul Müdürü Hikmet Tetik, okula yapılan bu teknolojik yatırımlarına önemine değinerek, desteklerinden ötürü Başkan Özkan’a teşekkür etti. Yaptıkları cihazların çalışma şeklini Başkan Özkan’a aktaran öğrenciler, gelecek yıllarda daha da gelişmiş robotlarla, Karacabey’in adını teknoloji alanında duyuracaklarını ifade etti.