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Karacabey: Yangını hava kararmadan kontrol altına almış oluruz

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde devam eden orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yaptığı açıklamada hava kararmadan yangını kontrol altına alacaklarını söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Havadan 11 helikopter, 5 uçak, karadan ise 29 arazöz ve 300 personelle söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Şu an itibariyle yangını kontrol altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. Çok büyük oranda kontrol altına da aldık diyebiliriz. İnşallah hava kararmadan tamamen kontrol altına almış oluruz" diye konuştu.

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