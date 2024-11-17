Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir de demans tedavisi gören Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar 1500'ün üzerinde nakil yapan Kalayoğlu, dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu.Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve son dönemde demans tedavisi gören Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Cenaze töreni, Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, Türkiye'de ilk karaciğer naklini gerçekleştiren doktor olarak tanınmakta ve bu alandaki uzmanlığıyla dünya çapında saygınlık kazanmıştı. 1500'ün üzerinde organ nakli yapan Kalayoğlu, tıp dünyasına yaptığı katkılarla hatırlanacak. Gerek akademik başarısı gerekse gerçekleştirdiği nakil operasyonları ile adından sıkça söz ettiren Kalayoğlu, "Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı" listesinde de yer almıştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan taziye mesajı

Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Kalayoğlu'nun vefatını duyurmasının ardından bir taziye mesajı yayımlayarak, "Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kalayoğlu'nun, dünya genelinde tanınan bir cerrah olarak binlerce hastaya şifa olması, tıp dünyasında bıraktığı büyük mirasla anılmasına vesile oldu.