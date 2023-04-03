Karadağ'ın sekizinci cumhurbaşkanı Milatovic oldu

Karadağ’da seçimleri takip eden bağımsız İzleme ve Araştırma Merkezi'nin (CeMI) paylaştığı sandık çıkış anketlerine göre, ilki 19 Mart'ta gerçekleştirilen seçimin ikinci turunda oyların yüzde 98'i sayıldı. Milatovic, oyların yüzde 60'ını alarak ülkenin 8'inci cumhurbaşkanı seçildi.

Milatovic'in rakibi Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisinden (DPS) mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ise oyların 40'ını aldı.

CeMI, seçime katılım oranının yüzde 70,5 olduğunu duyurdu.

Ülkedeki Sırpların desteklediği 37 yaşındaki Milatovic, Karadağ Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdikten sonra, yüksek lisans eğitimini Oxford Üniversitesi'nde tamamladı.

Djukanovic, Milatovic'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Djukanovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı seçimi sona erdi, sonuç belli oldu. Jakov Milatovic'i almış olduğu oylardan dolayı tebrik ediyorum. Kendisinin başarılı bir cumhurbaşkanı olmasını umuyorum çünkü onun başarılı olması, Karadağ'ın da başarılı bir ülke olacağı anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Kendisine oy veren seçmenlere teşekkür eden Djukanovic, seçimin demokratik bir ortamda ve sorunsuz geçmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Milatovic, ilk turda oyların yüzde 28,9'unu almıştı

Djukanovic, 19 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 35,3'ünü, Milatovic ise oyların yüzde 28,9'unu almış, adayların hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Karadağ Devlet Seçim Kurumu (DİK), ilk turdaki katılım oranının yüzde 63,1 olduğunu açıklamıştı.

37 yaşında ekonomist bir cumhurbaşkanı

Wikipedia’ya göre yeni cumhurbaşkanı 7 Aralık 1986 doğumlu. Ekonomi alanında lisans eğitimini Karadağ Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Milatovic, Oxford Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisansını (Ekonomide MPhil) tamamladı. Avrupa bankalarında çalıştı. 2014 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ekonomik ve politik analiz ekibine katıldı . 2019 yılında bankanın Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Slovenya bölgeleri baş ekonomistliğine terfi etti.

Politik kariyeri 4 Aralık 2020'den 28 Nisan 2022'ye kadar Krivokapic kabinesinde Ekonomi ve Kalkınma Bakanı olmasıyla başladı. 2022'de Milatovic ve Maliye Bakanı Milojko Spajić Avrupa Şimdi partisini kurdu. Mart ayındaki birinci tur seçimlerinde Avrupa Şimdi adayı olarak yarıştı. 2 Nisan 2023'teki ikinci turda görevdeki cumhurbaşkanı Milo Dukanovic'e karşı cumhurbaşkanı seçildi.

Milatovic, 2006 bağımsızlık referandumunda Karadağ'ın bağımsızlığı için oy kullandı. Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne katılımını destekliyor. Karadağ ve Sırbistan arasında daha yakın ilişkileri savunuyor.

Karadağ'da cumhurbaşkanı beş yılda bir seçiliyor

Karadağ'da ilk kez 1990'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Momir Bulatovic kazanmıştı. Bulatovic, 1992'deki ikinci seçimin de galibi olmuştu. 1997'deki cumhurbaşkanı seçimini ise Milo Djukanovic kazanmıştı.

Karadağ'da 2003, 2008 ve 2013'te yapılan seçimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic galip çıkmıştı. 2018'deki seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic kazanmıştı. Karadağ'da cumhurbaşkanı beş yılda bir seçiliyor. Djukanovic'in görev süresi, 21 Mayıs gecesi sona erecek.