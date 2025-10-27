Karadağ’ın ‘vize’ kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk cevap

Türkiye'den vize sitemeyen Karadağ, son yıllarda Türk turistlerin en popüler destinasyonlarından biri haline gelmişti. Ancak ülkede haftasonu gerçekleşen bıçaklı saldırı, Karadağ'a seyahat planı yapan vatandaşları hayal kırıklığına uğratacak kritik bir gelişmeye neden oldu.

Podgorica'da yaşanan saldırıda yaralı şahıs kendisine Türk vatandaşlarının saldırdığını iddia edince ortalık karıştı. Olay sonrası 45 Türk vatandaşı gözaltına alınırken, şehirde çok sayıda ırkçı protesto düzenlendi.

Gelişmelerin ardından şehirde sıkıyönetim ilan edilirken, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic de Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat hakkınının geçici olarak kaldırılacağını açıkladı.

Vizesiz seyahat rafa kaldırılıyor

Spajic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Acil bir prosedürle, Türk vatandaşları için vizesiz seyahatin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin karar alacağız. Ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatarak, iyi iş birliği ve müttefiklik ruhu içinde her iki tarafın da çıkarına olacak en uygun modeli bulmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın bu hamlesine Türkiye'den de cevap gecikmedi.

"Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip ediliyor"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ’da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır. Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir."