'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu' hizmete başladı

Üç ülkenin milli marşlarının okunduğu törende konuşma yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 1 Temmuz'da Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin deniz kuvvetleri arasında tarihi bir işbirliği olan 'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun faaliyete geçmesini kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tatlıoğlu, "Kaynaklarımızı, uzmanlığımızı ve kararlılığımızı bir araya getirerek, sürüklenen mayınların ve diğer su altı tehditlerinin oluşturduğu tehlikeleri bastırmaya yönelik keskin bir adım atıyoruz" dedi ve ekledi: "Bugün burada bulunmamız, Karadeniz Bölgesi'nin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına yönelik ortak kararlılığımızın gücünü simgelemektedir. Son zamanlarda sürüklenen mayınların ortaya çıkması deniz emniyetimize ve ekonomik istikrarımıza büyük tehdit oluşturdu."

Karadeniz'in stratejik önemi çok büyük

Karadeniz'in sadece uluslararası ticaret için hayati bir koridor değil, aynı zamanda üstün stratejik öneme sahip bir bölge olduğuna dikkati çeken Tatlıoğlu, "Kaynaklarımızı, uzmanlığımızı ve kararlılığımızı bir araya getirerek, sürüklenen mayınların ve diğer su altı tehditlerinin oluşturduğu tehlikeleri bastırmaya yönelik keskin bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşbirliği ve güvenlik adına yol gösterici hizmet

Görev grubunun su altı tehditlerini tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için ileri teknolojilerden ve ortak istihbarattan yararlanarak en yüksek profesyonellik ve verimlilik standartlarıyla çalışacağına derinden inandığını dile getiren Tatlıoğlu, "Müşterek tatbikatlar, eğitim programları ve daimi koordinasyon yoluyla ekiplerimizin ortaya çıkabilecek her türlü zorluğa hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeye her zaman hazır olduklarından emin olacağız" ifadesini kullandı. Bu çalışma grubunun stratejik bir ittifaktan çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, görev grubunun gelecek yıllarda işbirliği ve güvenlik için bir yol gösterici olarak hizmet etmesini dilediğini belirtti.

Konuşmaların ve görev grubundaki ülkelerin deniz kuvvetleri komutanlarının katılımıyla düzenlenen imza töreninin ardından, Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit edip etkisiz hale getirmek için Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan 'MCM Black Sea Görev Grubu', 2'si Türk biri Romanya diğeri Bulgaristan deniz kuvvetlerine ait 4 askeri gemiyle Karadeniz'e açıldı.