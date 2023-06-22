Karadeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Karadeniz'de Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.42'de merkez üssü Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıkları olan 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 17,68 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Doğanyurt'a 173 kilometre mesafede olduğu belirlendi.