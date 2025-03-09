Karadeniz’de hamsi sezonu erken kapandı: Balıkçılar limana döndü

Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağı yaklaşırken, balıkçılar hamsinin azalması nedeniyle sezonu erkenden kapatarak teknelerini limana çekmeye başladı. Trabzonlu balıkçılar, bu yıl palamut açısından verimli bir sezon geçirirken, hamsi avında beklenen verimi alamadı.

Bazı balıkçılar Akdeniz’e gitmeye hazırlanıyor

Teknelerini limanlara demirleyen bazı balıkçılar teknelerini ve ağlarını yeni sezona hazırlamak için bakım çalışmalarına başlarken, bazıları da orkinos avı için Akdeniz’e gitmeye hazırlanıyor.

Yoroz Limanı'nda bulunan gemi sahiplerinden Emrehan Köroğlu, sezonun genel olarak iyi geçtiğini belirterek, "Bu sezon bizim açımızdan güzel geçti. Kötü demeyelim iyi geçti. Palamut avı oldukça iyiydi. Palamut avından sonra hamsi avına başladık. Aslında hamsi pek beklemiyorduk ancak biraz hamsi avı da oldu. Balık olmayınca ve çıkan balık da masraflarımızı karşılamayınca paydos ettik. Son dönemde hamsi ve istavrit vardı, onlar da daha sonra olmayınca bitirdik. Şu anda ağlarımızın bakımı ve tamiri ile uğraşıyoruz, yakında biter. Tekrar nasipse 1 Eylül'de tekrar palamut avına başlayacağız" dedi.

"Hamsi avı beklenenden az"

Balıkçı tayfasından Harun Genç ise sezonun özellikle palamut açısından bereketli geçtiğini ancak hamsi avının beklenenden az olduğunu belirterek, "Artık balık avına çıkma sona erdi. Bu sene bereketliydi, palamut bayağı oldu. Hamsi de oldu ama geçtiğimiz yıllara nazaran biraz daha azdı. Erken paydos etmemizin sebebi biraz da hamsiye bağlı oldu. Hamsi avı olması gerektiği gibi olmayınca biz de bitirdik. Bu süre zarfında da ağlarla ilgilenip sezonu tamamen kapatacağız" diye konuştu.

"Bir aylık bir sürede bakımlarımızı yapacağız"

Balıkçı Taner Kul ise hamsinin tükenmesiyle birlikte sezonu tamamladıklarını belirterek, "Biz genelde hamsi avına çıktığımız için hamsi de bittiği için demirledik. Ağımızı temizledik, eksik olan yerleri de tamamlayıp önümüzdeki sezona hazır etmeye çalışıyoruz. Son 10 yıla bakarsak sezon iyi geçti. Bol şekilde palamut vardı, insanlar doyasıya yedi. Hemen hemen bu zamanlarda paydos ediyoruz. Bundan sonra ağ tamirlerinin ardından orkinos kotası olanlar orkinos avına gidecekler. Biz burada bir aylık bir sürede bakımlarımızı yapacağız. Daha sonrasında ise ya başka gemilerin ağlarını yapmaya gideceğiz ya da orkinos avına gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için av yasağı 15 Nisan'da başlayacak ve 1 Eylül'e kadar devam edecek.

(İHA)