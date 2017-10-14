Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini artıracağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
AA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına beklendiği ifade edildi.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 7-9 kuvvetinde (60-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği ve pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA