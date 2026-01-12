Karadeniz’de petrol müjdesi: Sızıntı doğrulandı!

Türkiye, Karadeniz açıklarında keşfedilen gaz ile enerjide büyük ilerleme kaydederken bir güzel haber de Rize'den geldi. Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Rize-Çayeli açıklarında tespit edilen "doğal ham petrol" bulgularının doğruladığını açıklarken, bölgede yüksek petrol potansiyeli olduğunu belirtti.

"Sızıntı doğal kaynaklı ham petrolden"

Yıllardır bilinen sızıntıdan alınan numunelerden olumlu sonuçlar alındığını açıklayan Prof. Dr. Nafiz Maden, şunları söyledi:

"Osmanlı döneminden beri bilinen Rize-Çayeli açıklarındaki petrol sızıntısından iki numune aldık. Bunlardan biri TPAO'ya gönderildi ve olumlu sonuç geldi. Diğer numuneyi de üniversitemizin laboratuvarlarında analiz ettik; sonuçlar TPAO analizlerini teyit etti. Bu da sızıntının doğal kaynaklı bir ham petrolden geldiğini ortaya koyuyor.

Uydu görüntülerinde daha önce bir sızıntı noktası tespit edilirken, son çalışmalarda iki farklı noktadan sızıntı olduğunu belirledik. Bu bulgu jeofizik verilerimizle de örtüşüyor. Önümüzdeki aylarda Doğu ve Orta Karadeniz'de sondaj ve arama çalışmalarının yapılacak olması bizleri umutlandırdı. Hem benim hem de Rizeli hemşerilerimizin beklentisi, Rize açıklarına bir sondaj gemisinin gönderilmesidir. Batı Karadeniz'de doğal gaz keşfettiğimiz gibi Doğu Karadeniz'de, özellikle Trabzon ile Hopa arasındaki bölgede de petrol rezervi bulacağımıza inanıyorum."

4 ilde daha yüksek petrol potansiyeli

Akademik olarak gerçekleştirilen diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Nafiz Maden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir diğer çalışmamız ise Bayburt, Gümüşhane, Erzurum ve Erzincan bölgesinin petrol potansiyeli üzerine. 1933'ten bu yana Bayburt'un Ortaçimağıl köyünde tespit edilmiş bir petrol sızıntısı vardı. Cevat Eyüp Taşman ve meslektaşları o dönemde ilk raporları hazırlamıştı. Biz bu çalışmaları devam ettirdik ve bölgedeki vatandaşların aktarımlarıyla yeni sızıntı alanlarını belirledik. Bayburt'un Saruhan, Ortaçimağıl, Kurbanpınarı ve Uluçayır köylerinde petrol sızıntıları tespit ettik. Aldığımız numuneleri TPAO'ya gönderdik ve olumlu sonuçlar aldık.

Ayrıca Gümüşhane'de iki farklı sahada petrol sızıntısına rastladık; bahar aylarında bu bölgelerde daha detaylı incelemeler yapmayı planlıyoruz.Afrika'dan Hazar Denizi'ne, Balkanlar'dan Karadeniz'e kadar yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamaya devam ediyoruz."