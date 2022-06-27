Karadeniz'de sağanak etkili oldu: Dereler taştı, köprüler yıkıldı, evleri su bastı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı.

AFAD'ın kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu'da dün başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesinde yağan şiddetli yağışın dereleri taşması neticesinde 2 köprü yıkıldı. Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İlçede yer alan Musa Mahallesi'nde ise evleri sel suları bastığı öğrenildi.

Özlüce Yunus köyü bağlantı köprüsünde çökme yaşandığı için yol ulaşıma kapandı, Doğanyurt ilçelerini bağlayan sahil köprüsünde hasar meydana geldi.

Şiddetli yağış ve tahribata uğrayan yollar neticesinde Cide, Şenpazar, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin Kastamonu’ya bağlanan yolları trafiğe kapatıldı. Kastamonu’ya gitmek isteyen araçlar Bartın yoluna yönlendiriliyor.

Öte yandan, Kastamonu Valiliği koordinesinde bütün kamu kurumları yaşanan tüm olumsuzluklara karşı harekete geçti.

Bartın

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Kentte 3 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Orduyeri Mahallesi'nde kapanan yol, iş makineleriyle açıldı.

Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgallar temizlenerek biriken sular tahliye ediliyor.

Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı.

Sinop

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, yol güzergahlarında hasar oluştu.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezi ile Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili oldu.

Kent merkezinde bazı iş ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su doldu. AFAD, İl Özel İdaresi ile Sinop Belediyesi ekipleri, bodrum katlara dolan suyu boşaltma işlemi gerçekleştirdi. Yağış nedeniyle yol güzergahlarında da hasar oluştu. Ekipler, hasar gören bölgelerde iş makineleriyle çalışma yaptı.

Ayancık ve Türkeli ilçelerinde ise küçük çapta su baskınları yaşandı.

Bu arada Ayancık ilçesinde Babaçay köyü valilik kararıyla tedbir amaçlı boşaltıldı.

Köy sakinlerinin bir bölümü akrabalarının yanına bir bölümü ise ilçedeki bir yurda yerleştirildi.

Vali Erol Karaömeroğlu ise beraberinde İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ve diğer ilgililerle su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Karaömeroğlu, ekiplerin çalışmalarını takip ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zonguldak

Zonguldak'ta dün sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak dolayısıyla Çaydamar Deresi taştı.

Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.

Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.

Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.

Ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.

Gökçebey

Gökçebey ilçesinde de Çay Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bulunan Gaziler Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu caddeyi su bastı.

Harekete geçen AFAD ve Gökçebey Belediyesi ekipleri, bot yardımıyla bazı vatandaşların evlerinden çıkmasını sağladı.

Bölgede şu ana kadar 30 evin tahliye edildiği, 100'ün üzerindeki kişinin güvenli bölgeye taşındığı öğrenildi.

Su altındaki bölgede engelli ve yaşlı vatandaşların kurtarılma anları da kameraya yansıdı.

Vatandaşlardan bir bölümü yakınlarının evlerine giderken bir bölümü ise misafirhanede ağırlanıyor.

Filyos Çayı'nın yükselmesi nedeniyle ilçeye girişi sağlayan Gökçebey Köprüsü de tedbir amaçlı kapatıldı.

Su altında kalan bazı bağ ve bahçelerde de hasar oluştu.

Çay Mahallesi Muhtarı Yüksel Kahveci, gazetecilere, evlerin su içinde kaldığını belirterek, "Ekiplerden Allah razı olsun, hepsi buradaydı, canla başla çalışıyorlar. Vatandaşlarımızı misafirhanemizde ağırlıyoruz, daha sonra hasar tespiti yapılacak." dedi.

Zonguldak Valiliğince, kentte etkisini sürdüren yoğun yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin pazartesi idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte dün etkili olan ve devam etmesi beklenen yoğun yağmur nedeniyle Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Vali Vekili Turgut Subaşı başkanlığında toplandığı belirtildi.

Meteorolojik tahminin başlama zamanından en az 24 saat önce ilgili tüm birimlerin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 24 saat esasına göre faaliyete geçirilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, burada görevlendirilecek personelin, kurumu adına karar vermeye haiz, kurumun görev dahilindeki kaynaklarının yönetimini yapabilecek kişilerden yedeği ile birlikte oluşturulacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyeler, İl Özel İdaresi, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ve bunun gibi kuruluşların iş makinelerinin, şoförleri ile birlikte görevlendirilerek köprü menfez altı temizliği ve dere yatağı taşkınlarına yönelik acil müdahale için hazır bulundurulmasına, dere yataklarının kenarında ve riskli görülen bölgelerdeki araçların kolluk kuvvetlerince kaldırılmasına, Orman Bölge Müdürlüğünce dere kenarında bulunan depoların sürekli kontrol altında tutulmasına, il genelinde belediye başkanlıklarınca mazgal ve su kanallarının kontrol ettirilmesine karar verilmiştir."

"Engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran'da 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, dere yatağına yakın ve su baskınına maruz kalabileceği değerlendirilen konutların boşaltılması için konut sahiplerinin kollukça ikazına, olası su baskını tehlikesi nedeni ile yapılan ikaza rağmen konutunu boşaltmayanların kollukça tahliye edileceği, il ve ilçelerde belediye başkanlıklarınca sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların uyarılması yönünde sık sık anons yapılacağı belirtildi.

Düzce

Düzce'de sağanak nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri 1 gün izinli sayılacak

Düzce Valiliği, kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve devam edecek yoğun sağanak nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Vali Cevdet Atay başkanlığında İl AFAD Merkezi'nde toplandığı belirtildi

Meteorolojik tahminin başlama zamanından en az 24 saat önce ilgili tüm birimlerin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 24 saat esasına göre faaliyete geçirilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, burada görevlendirilecek personelin, kurumu adına karar vermeye haiz, kurumun görev dahilindeki kaynaklarının yönetimini yapabilecek kişilerden yedeğiyle birlikte oluşturulacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyeler, İl Özel İdaresi, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ve bunun gibi kuruluşların iş makinelerinin, şoförleri ile birlikte görevlendirilerek köprü menfez altı temizliği ve dere yatağı taşkınlarına yönelik acil müdahale için hazır bulundurulmasına, dere yatağına yakın ve su baskınına maruz kalabileceği değerlendirilen konutların boşaltılması için konut sahiplerinin kollukça ikazına olası su baskını tehlikesi nedeni ile yapılan ikaza rağmen konutunu boşaltmayanların kollukça tahliyesine, dere yataklarının kenarında ve riskli görülen bölgelerdeki araçların kolluk kuvvetlerince kaldırılmasına, Orman İşletme Müdürlüğünce dere kenarında bulunan depoların sürekli kontrol altında tutulmasına, il genelinde belediye başkanlıklarınca mazgal ve su kanallarının kontrol ettirilmesine karar verilmiştir."

Engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran'da 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, il ve ilçelerde belediye başkanlıklarınca sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların uyarılması yönünde sık sık anons yapılacağı aktarıldı.

Karabük

Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak nedeniyle bir köprü kısmen çöktü, bazı iş yerlerini su bastı, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçede etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Atatürk Mahallesinde yaşanan heyelan nedeniyle yan yol ulaşıma kapandı.

Yazı köyünde de heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

İncebacaklar Mahallesi'nde ise Şeker Deresi'nin üzerinde bulunan köprünün bir kısmı çöktü.

Heyelan riskine karşı bölgede önlem alan belediye ve Karayolları ekipleri, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Çalışmaları inceleyen Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün ve bugün il genelinde yoğun bir sağanak olduğunu söyledi.

Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı, Şirin, İncebacak ve Ibracak köylerinde sorunlar yaşandığına işaret eden Vali Gürel, "Yenice merkezde de bir kısım evleri, bahçeleri su bastı. Bir kısım altyapılarımızda sorun var. Şimdi vatandaşlarımızla beraberiz. İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve diğer kurumların ekipleri sahada şu anda, çalışma yapıyorlar. Özellikle dere ve köprü ağızlarını açarak, genişleterek vatandaşlarımıza zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Şükürler olsun can kaybımız yok." diye konuştu.

Vatandaşların uğradığı zararları telafi edeceklerini, bölgede daha fazla yağış beklendiğini belirten Gürel, vatandaşların özellikle bu akşam dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Vali Gürel, vatandaşların dere yataklarından ve riskli evlerden uzak durması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Filyos Çayı'nda debi yükseldi

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ilçede son 1 haftadır süren yağışın 2 gündür etkisini artırdığını anlattı.

Çaylı, ilçede yer yer heyelanların meydana geldiğini, Filyos Çayı'nda debinin yükseldiğini belirterek, belediye olarak bir koordinasyon merkezi oluşturduklarını bildirdi.

İş makineleri ve diğer ekipmanlarla sahada olduklarını vurgulayan Çaylı, "Şu anda çok büyük bir sıkıntımız olmamasına rağmen, önümüzdeki günlerin ne getireceğini tahmin edemiyoruz. İnşallah yağmur azalır, etkisini kaybeder ve bu sıkıntıdan bölge olarak, Batı Karadeniz olarak kurtuluruz." ifadelerini kullandı.

Yazı köyü sakinlerinden Adnan Kalaycı, 1991 ve 1998 yıllarında da aynı sıkıntıları yaşadıklarını belirterek, bu yıl da yağışların devam etmesi nedeniyle derede su seviyesinin çok yükseldiğini kaydetti.

Kalaycı, restoranındaki eşyaları suyun ulaşamayacağı yere taşıdıklarını vurgulayarak, köprünün ayaklarının çöktüğünü, ulaşımda sorunlar yaşadıklarını aktardı.

Öte yandan Yenice ilçe merkezine girmeye çalışan bir hafif ticari aracın, su ve molozlar nedeniyle yolda kalması ve araçtaki 3 kişinin yolu temizleme çalışmaları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (AA-İHA)