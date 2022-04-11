Karadeniz'deki deprem İstanbul'da hissedildi

AFAD, Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

#DEPREM: Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) April 11, 2022

Deprem İstanbul'dan da hissedildi. Bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Olumsuz durum yaşanmadı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Zonguldak Valisi: Herhangi bir olumsuzluk yok

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da depremden sonra kentte ve Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Vali Tutulmaz, "Zonguldak Ereğli merkezli, AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla ilimizde ve Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuz durum yoktur." dedi.

Kentte taksicilik yapan İbrahim Yıldız da durakta aracın içinde beklerken depremi hissettiğini, kısa sürede geçtiğini söyledi.

Deprem Bartın ve Karabük'te de hafif şekilde hissedildi.