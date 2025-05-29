Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası Erdoğan’dan mesaj: 'Türkiye ticaret merkezi haline gelecek'

Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla Laçın’a yaptığı ziyaretin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji alanındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan, Karadeniz’deki yeni doğal gaz keşfinden, Türkiye’nin enerji ticaret merkezi olma hedeflerine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

“Her keşif 'enerji ticaret merkezi olma' hedefine yaklaştırıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde duyurulan 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin Karadeniz'de uzun süredir yürütülen planlı çalışmaların sonucu olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin artık sadece enerji ithal eden bir ülke olmadığını, aynı zamanda keşif yapan ve potansiyel olarak ihraç edebilecek bir aktöre dönüştüğünü ifade etti. Erdoğan "Her yeni keşif, her yeni enerji hattı, Türkiye'nin “enerji ticaret merkezi olma” hedefini ulaşılır kılıyor. Çok daha iyi bir konuma bizi getiriyor, getirecek" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa Birliği ülkelerinin enerjide düştükleri duruma değinen Erdoğan, "Bu duruma düşmemek için doğal gaz gibi stratejik kaynaklarda dışa bağımlılığın azaltılması hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Ayrıca bu keşifler sayesinde Türkiye, bölgesindeki enerji oyun kurucularından biri haline geliyor. Enerji geçiş hatlarının da merkezinde yer alan ülkemiz, doğal gaz üretimimizin artmasıyla sadece geçiş rotası değil, fiyatlandırmanın, depolamanın ve ticaretin yapıldığı bir merkez haline de gelecektir" açıklamasında bulundu.

"Vakti gelince müjdelerimizi milletimizle paylaşacağız"

Yeni müjdelerin geleceğini aktaran Erdoğan "Üretimle alakalı yarın önemli bir kilometre taşını aşmış olacağız. Boğazdan Osmangazi adını verdiğimiz yüzer iletim platformumuz Karadeniz'e geçecek. İnşallah 20 yıl boyunca Sakarya Gaz Sahasındaki gazı üreterek karaya ulaştıracak ve neredeyse 4,5 milyon hanenin gaz ihtiyacını buradan karşılayacağız" açıklamasında bulundu.

"Pakistan’da iki sahada arama konusunda anlaşıldı"

Erdoğan konuşmasını şu ifadelerle noktaladı:

"1 Nisan'da Türkmenistan'dan 27 yıl sonra ilk kez gazı Türkiye'ye getirdik. Yurt dışı ziyaretlerimizde ve zaman zaman bizi arayan Avrupalı liderlerin doğal gaz taleplerini çok yoğun alıyoruz. Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Sırbistan buralara doğal gaz ihraç eder hale geldik. Şubat ayında Pakistan'a yaptığımız ziyaret sonrası arkadaşlarımız Pakistan'a gittiler ve Pakistan Devlet Şirketleriyle Türkiye Petrolleri, Pakistan’da karada iki sahada arama konusunda anlaştı. Bugün de denizlerde arama konusunda mutabakata vardık, çalışmalarımıza da yakında başlayacağız. Somali'de faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah Libya ve diğer ülkelerle beraber bu çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam ettireceğiz."