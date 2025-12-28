Karadeniz'deki İHA'ya müdahale tartışmasına DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NSosyal hesabından yaptığı açıklamayla, 15 Aralık'ta Karadeniz yönünden Türkiye hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracına (İHA) ilişkin iddialara yanıt verdi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın tespit edilmesinin ardından F-16 savaş uçakları tarafından takip edildiği, barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasının ardından ise güvenli bir bölgede kontrollü müdahale ile vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Talimat beklendiği ve geç düşürüldüğü iddiası

DMM, İHA'nın düşürülmesine ilişkin bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada, "İHA'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur" ifadesine yer verildi.

Merkezin paylaşımında ayrıca, yürürlükte bulunan angajman kurallarına dikkat çekilerek şu değerlendirme yapıldı:

"Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan 'Angajman Kuralları Direktifi' dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki, kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir. Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir."