Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 54, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Kastamonu'da sel nedeniyle yıkılan binanın müteahhidi için gözaltı kararı verildi.

Kastamonu'da selin ardından Karadeniz sahilinde de arama çalışmaları sürüyor



Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel nedeniyle Abana ilçesindeki Karadeniz sahilinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli bottaki ekipler, sahil şeridinde arama kurtartma çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı vatandaşların yakınlarını ve eşyalarını aramak için sahil kenarında dolaştıkları gözlendi.

Öte yandan, ilçenin sahil şeridi, çay yatağından denize ulaşan ağaç parçaları, tank, su depoları, oyuncak, terlik, puset, buzdolabı, kask gibi çok sayıda eşya ile çeşitli malzemelerle doldu.

Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine seyyar köprü yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirildi.

Bölgeye tırlarla getirilen seyyar köprüler, asker ve DSİ personeli tarafından vinçlerle Ezine Çayı üzerine yerleştiriliyor.