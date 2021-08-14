Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

AFAD'ın son açıklamasına göre, sel felaketinde can kaybı 57'e yükseldi. Sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişinin de tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

Sel sularına kapılan yaşlı kadının cenazesi bulundu

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılan Arife Ünal'ın cenazesi, evinden yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde bulundu.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve askeri personel, Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 11 Ağustos'ta sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ın (85) bulunması için yaklaşık 4 gündür yoğun çaba harcadı.

Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarını başlatan ekipler, yaşlı kadının cenazesini, evine yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde buldu.

Cenaze ambulansla Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.