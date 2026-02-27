Karadeniz’e kuvvetli kar yağışı geliyor: Fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Özellikle Karadeniz hattında kuvvetli kar ve karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Karadeniz’de kuvvetli yağış

Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış görülecek. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu’nun kıyıları, Tokat’ın kuzey ve doğusu, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kıyılarda yağmur etkili olurken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz’in yükseklerinde kar yağışının zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor.

İç ve Doğu’da don ve buzlanma yaşanabilir

İç Anadolu’da Ankara ve Eskişehir çevrelerinde hafif karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Kayseri’de aralıklı kar yağışı öngörülüyor. Doğu Anadolu genelinde ise kar yağışı etkili olacak. Erzurum ve Kars’ta sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülebileceği için sürücülerin dikkatli olması isteniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Yetkililer, özellikle dağlık alanlarda yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Fırtına etkili olacak

Rüzgarın Kıyı Ege’nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği bildirildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle kuzey ve doğu kesimlerde kar yağışı ve soğuk hava bir süre daha etkisini sürdürecek.

Meteoroloji, kuvvetli yağış, buzlanma, çığ ve fırtına riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.