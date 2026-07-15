Karadeniz'e sağanak, Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacak. Karadeniz kıyıları, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Akdeniz'de Toroslar mevkisinde gün içerisinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar eseceğini bildirdi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Sağanak yağış beklenen bölgeler

Yağışların özellikle Karadeniz kıyı şeridinde etkili olması bekleniyor. Batı Karadeniz'de Zonguldak ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Samsun, Trabzon ve Rize çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde de öğleden sonra yerel sağanak yağış beklenirken, Akdeniz Bölgesi'nde Toroslar mevkisinde kısa süreli gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Büyükşehirlerde hava durumu

İstanbul'da parçalı bulutlu ve 29 derece, Ankara'da parçalı bulutlu ve 30 derece, İzmir'de ise az bulutlu ve açık 35 derece hava bekleniyor. Antalya ve Adana'da sıcaklıkların 35 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, Muğla'da termometrelerin 36 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise sıcak hava etkisini sürdürerek 40 dereceye kadar çıkacak.