Karadeniz'in deniz sıcaklığı ilk kez Akdeniz'i geçti: İklim değişikliği alarm veriyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Trabzon’da düzenlenen “Trabzon İklim Buluşmaları” sempozyumunda yaptığı açıklamada, Karadeniz’in deniz suyu sıcaklığının ilk defa 29 dereceye ulaştığını ve Akdeniz’i geçtiğini belirtti.

Bu durumun, iklim değişikliğinin ciddi etkilerini gözler önüne serdiğini ifade eden Kurdoğlu, doğal kaynakların akılcı yönetilmemesi ve karbon emisyonunun durdurulamamasının ekosistemlerde büyük hasara yol açacağını vurguladı.

Kurdoğlu, “İklim değişikliğinin insanlık ve tüm canlı formları üzerindeki yıkıcı etkilerini her geçen gün daha net bir şekilde gözlemliyoruz. Karadeniz’in su sıcaklığındaki bu rekor artış da bunun bir örneği. İklim değişikliği bu yıl Karadeniz’de su sıcaklığını Akdeniz seviyesinin üzerine taşıdı” dedi.

Kurdoğlu ayrıca, denizlerdeki sıcaklık artışının ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği tehdit ettiğine dikkat çekti.

Trabzon’da düzenlenen sempozyumda iklim değişikliğinin bölgeye olan etkileri üzerine konuşan Kurdoğlu, son 50 yılda yaban hayatında yüzde 73, tatlı su popülasyonlarında ise yüzde 85 azalma olduğuna vurgu yaptı. İklim değişikliğinin su kıtlığına neden olabileceğini ve Türkiye’nin yüzde 80 oranında su kıtlığına girme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kurdoğlu, iklim değişikliğiyle mücadelenin önemini vurgularken, karbon emisyonunun azaltılması gerektiğini belirtti ve bu sorunun çözülmemesi durumunda doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin tehlikeye gireceğini söyledi. Aynı zamanda, Karadeniz Bölgesi'nde yağış miktarlarının artmasının öngörüldüğünü ve sel, heyelan gibi doğal afetlerin daha sık yaşanabileceğini ifade etti.