Karaismailoğlu 2020 yılı çalışmalarını değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2020 yılı ulaştırma altyapı yatırımları açısından çok verimli geçti. 2021 yılı da bu yatırımların vatandaşımıza hizmet noktasında artarak devam edeceği bir yıl olacak" dedi.

Karaismailoğlu, 2020 yılının COVID-19 salgınına rağmen ulaştırma ve altyapı yatırımları bakımından dolu dolu geçtiğini söyledi.

Karaismailoğlu, 2020'de ülkeye yüzyıllar boyunca hizmet edecek çok önemli projelerin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek, memleketimize ve ülkemize değer katan projeleri bir bir açıyoruz. 2020 yılı ulaştırma altyapı yatırımları açısından çok verimli geçti. 2021 yılı da bu yatırımların vatandaşımıza hizmet noktasında artarak devam edeceği bir yıl olacaktır inşallah. Bugün de onun başlangıcını yaptık, Elazığ ve Malatya'yı birbirine bağlayan ama özelde 16 ili birbirine bağlayan çok önemli, büyük bir projenin açılışını gerçekleştirdik. Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli kendi alanında ülkeye ve bölgesine çok büyük değer katacak, buradaki ekonomik yaşamı çok önemli yönde etkileyecek çok değerli bir proje. Eyfel Kulesi'ndeki çeliklerden daha fazla çelik kullanılmış bir köprü, toplamda 6 bin metre uzunluğunda çelik tel kullanılmış bir köprüden bahsediyoruz. Bunlar hem mühendislik açısından hem de ulaşım yatırımları açısından çok önemli, dünya üzerinde çok önemli örnek projeler."

Bakan Karaismailoğlu, 2021'de çok daha değerli projeleri ülkeye ve vatandaşlara kazandıracaklarını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"2021 yılının başlangıcı olması itibarıyla böyle güzel ve değerli bir projenin böyle değerli bir bölgede açılması şevkimizi ve sorumluluğumuzu daha da artırıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yine bu tür açılışlarla bu tür değerli projelerle birlikte olacağız. Bütün Elazığlılara ve Malatyalılara teşekkür ediyorum, herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda, yeni güzel günlerde ve yeni güzel projelerle, vatanımızın ve milletimizin gelişmesi noktasında büyük çabalar göstereceğiz. Özveriyle çalışan ve 700 bine yaklaşan arkadaşımızla vatanımıza ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."