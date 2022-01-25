Karaismailoğlu: İstanbul'da KGM ağında kapalı bir yol bulunmamaktadır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından, İstanbul'da KGM ağındaki yolların son durumuna ilişkin bilgiler paylaştı.

Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadelerini kullandı.