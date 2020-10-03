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Karaismailoğlu: Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı nisan sonu yolcu alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda, nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmaların planlandığını bildirdi.

Karaismailoğlu: Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı nisan sonu yolcu alacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe Metrosu'ndaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmaların planlandığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul’un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre. İstanbul’da an itibarıyla 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımı devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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