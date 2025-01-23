Karaismailoğlu: "Türkiye'nin ihracat başarısı ulaştırma yatırımlarıyla daha da güçleniyor"

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile yaptığı görüşme sonrasında yazılı açıklamada bulundu.

İhracatta rekor rakam...

Türkiye'nin uluslararası pazarda marka değerinin arttığına işaret eden Karaismailoğlu, "İhracat rakamları her geçen yıl yeni rekorlara ulaşırken, yüksek katma değerli üretim ve inovasyon odaklı politikalar sayesinde dünya pazarlarında daha güçlü bir konuma yerleşiyoruz" ifadelerini kullandı ve 200'den fazla ülkeye ulaşan ihracat ağının ülke ekonomisinin dinamosu olmaya devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin son yıllardaki ihracat başarısında, ulaştırma altyapısına yapılan yatırımların etkisinin çok büyük olduğunu belirten Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray gibi projelerin Türkiye'yi Asya ile Avrupa arasında köprü konumuna getirdiğini aktararak, İstanbul Havalimanı'nın da küresel hava kargo taşımacılığında Türkiye'yi önemli bir merkez yaptığını, bu projelerin de ihracatçıların rekabet gücünü artırdığını bildirdi.

"Türkiye, bölgesel ticaretin lokomotifi olacak"

Orta Koridor üzerinden Çin ile Avrupa'yı birbirine bağlayan projelerin Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu güçlendirdiğini söyleyen ve Lojistik Master Planı ve 2053 Ulaştırma ve Lojistik Stratejisi kapsamında devreye alınan yatırımlara dikkat çeken Karaismailoğlu, "Ülkemizin coğrafi konumu, lojistikte stratejik avantaj sunuyor. Bu avantajı daha etkin kullanabilmek adına gerçekleştirdiğimiz altyapı projeleri, Türkiye'yi küresel lojistik koridorlarının merkezine yerleştirme hedefini destekliyor. Türkiye, bölgesel ticaretin lokomotifi olacak" dedi.